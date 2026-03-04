12:10  04 марта
04 марта 2026, 14:24

В Украине повысился уровень воды в реках: 155 аварийных бригад готовы к паводкам

04 марта 2026, 14:24
Иллюстративное фото: ГСЧС
Государственное агентство водных ресурсов подготовило 155 аварийных бригад и более 1 тыс. специалистов для реагирования на водные угрозы из-за массового таяния снега

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Гопчак в эфире "Суспильного радио", передает RegioNews.

По его словам, из-за резкого потепления и дождей, начавшихся в середине февраля, в Украине наблюдается повышение уровня воды в реках.

После южных и восточных регионов оттепель с 23 февраля распространилась на север, центр и запад страны, в частности, на бассейны Днепра, Припяти и Тисы. На реках Полесья и западных областей заполняются поймы.

"Гидротехнические сооружения и Госводагентство готовы к пропуску большой воды. Для защиты от затопления и подтопления задействовано 27 насосных станций и 9 специальных дренажных скважин. С начала года они уже перекачали более 132 млн. кубометров поверхностных и грунтовых вод", – отметил Гопчак.

В распоряжении специалистов есть 300 единиц техники, 60 мобильных насосов и лодок. Также созданы аварийные запасы материалов: более 10 тыс. куб. м камня, около 2 тыс. куб. м песка и 1,5 тыс. куб. м щебня.

Гопчак добавил, что уже проверено техническое состояние водохранилищ и прудов в районах с наибольшим риском наводнений. Для комплексных водохранилищ установлены оптимальные режимы работы для пропуска талых вод согласно гидрологическим прогнозам.

По его словам, на Закарпатье, которое традиционно считается паводкоопасным, пока сложной ситуации не наблюдается, поскольку количество снега в горах было меньше нормы и он уже преимущественно растаял.

Напомним, в феврале в результате интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде общин Николаевская область было зафиксировано подтопление приусадебных участков. В Службу спасения поступило 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

