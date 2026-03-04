Николаев снова под ударом БпЛА: повреждены жилые дома

Фото: ГСЧС Николаевской области

Николаев не успел оправиться после предыдущей российской атаки на транспортную инфраструктуру, как враг снова направил беспилотники на город

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в этот раз под ударом оказался жилищный сектор города.

На одной из локаций занялся двухэтажный жилой дом. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

На другой локации остатки БПЛА с боевой частью упали на территорию частного домовладения. Пиротехники и химики ГСЧС обследовали двор и изъяли боеприпас.

К счастью, в этот раз пострадавших нет.

Напомним, утром 4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание. Было известно, что ранения получил один сотрудник "Укрзализныци".