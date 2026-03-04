Николаев снова под ударом БпЛА: повреждены жилые дома
Николаев не успел оправиться после предыдущей российской атаки на транспортную инфраструктуру, как враг снова направил беспилотники на город
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в этот раз под ударом оказался жилищный сектор города.
На одной из локаций занялся двухэтажный жилой дом. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
На другой локации остатки БПЛА с боевой частью упали на территорию частного домовладения. Пиротехники и химики ГСЧС обследовали двор и изъяли боеприпас.
К счастью, в этот раз пострадавших нет.
Напомним, утром 4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание. Было известно, что ранения получил один сотрудник "Укрзализныци".
