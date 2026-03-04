Теракт у Львові: в лікарні помер поранений 30-річний нацгвардієць

Фото: Національна поліція

У Львові помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський. Він став другою жертвою теракту, що відбувся уночі 22 лютого

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

"На жаль, маємо ще одну втрату після теракту у Львові. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський", – написав мер.

За словами Садового, того вечора Павлинський прибув на місце вибуху разом із іншими службами, допомагав відтісняти людей та створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух.

Йосиф Павлинський був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишилися дружина та маленька донька.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.

23 лютого Галицький районний суд Львова обрав підозрюваній запобіжний захід. Жінка перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Окрім того, підозру отримала 18-річна харків'янка, яка "заманила" поліцію на місце теракту у Львові.