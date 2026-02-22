10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
09:43  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
22 февраля 2026, 10:53

Во Львовской области задержали подозреваемую в ночном теракте: все подробности

22 февраля 2026, 10:53
Фото: Прокуратура Украины
Женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове, задержали в одном из районных центров области

Об этом сообщает Суспильне Львов со ссылкой на Министра внутренних дел Игоря Клименко, передает RegioNews.

По его словам, подозреваемая была задержана 22 февраля около 10:20.

"Мы сделали все возможное и невозможное, что установить тех, кто этот теракт совершил", – сказал Клименко.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет отметил, что подозреваемая была задержана в одном из городов Львовской области.

"В одном из городов Львовской области задержано лицо, которое, возможно, причастно к совершению уголовного преступления, а именно, является непосредственным исполнителем этого преступления", – сообщил он.

Мерет добавил, что правоохранители сейчас работают над установлением других лиц, причастных к преступлению.

"Впереди у нас еще много процессуальных действий по воспроизведению как времени до совершения преступления, так и момента совершения преступления, и после совершения преступления", – подчеркнул Николай Мерет.

В то же время глава МВД на брифинге также сообщил, что рассматривают вариант причастности к преступлению российских спецслужб.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.

Впоследствии стало известно, что погибшей патрульной оказалась Виктория Шпилько. Девушка родом из Волыни, потом вместе с родителями переехала в Херсон.

