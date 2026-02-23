Фото: Прокуратура Украины

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По предварительным данным, исполнительница рассчитывала использовать средства для погашения долгов и финансовых проблем. Фактически же ей перечислили только деньги на приобретение компонентов для взрывчатки – остальные остались только словами.

Как отметил журналист, в итоге вместо ожидаемых 60 000 гривен ей угрожают статьи за терроризм и государственную измену с реальной перспективой пожизненного заключения.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Жертвы и пострадавшие

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Обстоятельства взрыва

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.