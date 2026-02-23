18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
18:10  22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 07:19

Стало известно, что кураторы ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове

23 февраля 2026, 07:19
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По предварительным данным, исполнительница рассчитывала использовать средства для погашения долгов и финансовых проблем. Фактически же ей перечислили только деньги на приобретение компонентов для взрывчатки – остальные остались только словами.

Как отметил журналист, в итоге вместо ожидаемых 60 000 гривен ей угрожают статьи за терроризм и государственную измену с реальной перспективой пожизненного заключения.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Жертвы и пострадавшие

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Обстоятельства взрыва

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
теракт Львов деньги взрыв ФСБ РФ пострадавший вознаграждение полицейская подозреваемая
Теракт во Львове: полиция показала видео, на котором подозреваемая устанавливает взрывчатку в мусорные баки
22 февраля 2026, 14:35
Во Львовской области задержали подозреваемую в ночном теракте: все подробности
22 февраля 2026, 10:53
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
22 февраля 2026, 09:43
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Полтавец нашел пистолет во дворе и получил год испытательного срока
23 февраля 2026, 08:18
Армия РФ сбросила два КАБа в Сумской области: под ударом – жилой сектор
23 февраля 2026, 08:03
Оккупанты милитаризуют молодежь: в Луганске проводят "соревнования" из дронов
23 февраля 2026, 07:56
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: что известно о последствиях
23 февраля 2026, 07:54
Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины: есть повреждения
23 февраля 2026, 07:46
Путин не собирается заканчивать войну – Зеленский о переговорах и Донбассе
23 февраля 2026, 07:39
Более 700 оккупантов, 13 ББМ и 40 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
23 февраля 2026, 07:32
Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области
23 февраля 2026, 07:05
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
22 февраля 2026, 18:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »