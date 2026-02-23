Стало известно, что кураторы ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове
Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.
По предварительным данным, исполнительница рассчитывала использовать средства для погашения долгов и финансовых проблем. Фактически же ей перечислили только деньги на приобретение компонентов для взрывчатки – остальные остались только словами.
Как отметил журналист, в итоге вместо ожидаемых 60 000 гривен ей угрожают статьи за терроризм и государственную измену с реальной перспективой пожизненного заключения.
Что известно о теракте в центре Львова
В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.
Жертвы и пострадавшие
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.
Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.
Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.
Обстоятельства взрыва
Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.
Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.