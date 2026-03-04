15:20  04 марта
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
14:53  04 марта
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 16:55

В Харьковской области чиновники Укрзализныци "потеряли" миллион на укрытиях для персонала

04 марта 2026, 16:55
Фото: прокуратура
Правоохранители разоблачили двух должностных лиц. Их подозревают в переплате за мобильные укрытия для сотрудников Укрзализныци 

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Разоблачили заместителя директора и начальника одного из производственных подразделений филиала ЮЖД Укрзализныци. Речь идет о злоупотреблениях при реализации программы для обеспечения мобильными укрытиями работников.

В мае чиновники заключили договор с частным акционерным обществом. Речь шла о покупке четырех модульных укрытий на сумму более 2,8 миллионов гривен. Однако договор был заключен с завышенной стоимостью.

Как установила экспертиза, рыночная стоимость этих укрытий составляет около 1,8 миллиона гривен. То есть бюджет потерял более миллиона гривен. Чиновникам сообщили о подозрении.

Напомним, Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура разоблачили схему хищения средств государственного предприятия, назначенных на восстановление Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов. Фигуранты присвоили более 50 млн грн, выделявшихся на аварийно-восстановительные работы.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
04 марта 2026, 17:27
Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области
04 марта 2026, 17:15
11 млн грн переплаты на спецавто спасателей: дело чиновников КГГА передано в суд
04 марта 2026, 16:41
В Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации
04 марта 2026, 16:35
Николаев снова под ударом БпЛА: повреждены жилые дома
04 марта 2026, 15:46
В Украине разоблачили 15 подозреваемых в сексуальной эксплуатации детей в интернете
04 марта 2026, 15:31
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
04 марта 2026, 15:20
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
04 марта 2026, 14:53
Иран, Украина и глобальные риски: почему война одной страны влияет на весь мир
04 марта 2026, 14:39
