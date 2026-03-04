В Харьковской области чиновники Укрзализныци "потеряли" миллион на укрытиях для персонала

Фото: прокуратура

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц. Их подозревают в переплате за мобильные укрытия для сотрудников Укрзализныци

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Разоблачили заместителя директора и начальника одного из производственных подразделений филиала ЮЖД Укрзализныци. Речь идет о злоупотреблениях при реализации программы для обеспечения мобильными укрытиями работников.

В мае чиновники заключили договор с частным акционерным обществом. Речь шла о покупке четырех модульных укрытий на сумму более 2,8 миллионов гривен. Однако договор был заключен с завышенной стоимостью.

Как установила экспертиза, рыночная стоимость этих укрытий составляет около 1,8 миллиона гривен. То есть бюджет потерял более миллиона гривен. Чиновникам сообщили о подозрении.

