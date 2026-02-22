14:06  22 февраля
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
11:50  22 февраля
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2026, 14:35

Теракт во Львове: полиция показала видео, на котором подозреваемая устанавливает взрывчатку в мусорные баки

22 февраля 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители рассказали подробности задержания 33-летней женщины, устроившей теракт в центральной части Львова

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Злоумышленницу задержали в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор во время совместной операции полиции и пограничников 7-го Карпатского пограничного отряда.

По данным следствия, подозреваемая жительница Ровенской области по указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в мусорных баках в центральной части Львова.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

По данным полиции, погиб полицейский. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести, 11 из них госпитализированы, в том числе шесть правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Было известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.

Впоследствии стало известно, что погибшей патрульной оказалась Виктория Шпилько. Девушка родом из Волыни, потом вместе с родителями переехала в Херсон.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
теракт Львов взрыв полиция взрывчатка женщина мусорные баки подозреваемая
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
22 февраля 2026, 14:06
Во Львовской области задержали подозреваемую в ночном теракте: все подробности
22 февраля 2026, 10:53
Теракт во Львове: количество пострадавших возросло до 24
22 февраля 2026, 08:54
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях
22 февраля 2026, 16:13
Авария на водопроводе: Самар на Днепропетровщине остался без воды
22 февраля 2026, 15:49
Более 1300 дронов и сотни ракет за неделю: Зеленский об атаках РФ на Украину
22 февраля 2026, 15:19
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
22 февраля 2026, 14:06
На Сумщине дрон атаковал "скорую": четверо погибших, среди них полицейский и его жена-медик
22 февраля 2026, 13:19
На Киевщине ГСЧС показала масштабы разрушений после российской атаки
22 февраля 2026, 12:49
Мюнхен-2026: послесловие
22 февраля 2026, 12:22
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
22 февраля 2026, 11:50
Массированный удар по критической инфраструктуре Украины: есть попадание на 14 локациях
22 февраля 2026, 11:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Николай Княжицкий
Все блоги »