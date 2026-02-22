Теракт во Львове: полиция показала видео, на котором подозреваемая устанавливает взрывчатку в мусорные баки

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Злоумышленницу задержали в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор во время совместной операции полиции и пограничников 7-го Карпатского пограничного отряда.

По данным следствия, подозреваемая жительница Ровенской области по указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в мусорных баках в центральной части Львова.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

По данным полиции, погиб полицейский. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести, 11 из них госпитализированы, в том числе шесть правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Было известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.

Впоследствии стало известно, что погибшей патрульной оказалась Виктория Шпилько. Девушка родом из Волыни, потом вместе с родителями переехала в Херсон.