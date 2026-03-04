15:20  04 марта
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
14:53  04 марта
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 16:35

В Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации

04 марта 2026, 16:35
Фото: Нацполиция
В столице правоохранители разоблачили чиновника Министерства обороны. Он организовал схему для уклонения от мобилизации 

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что бывший чиновник предложил мужчинам призывного возраста трудоустройство на предприятии, чтобы получить бронирование от мобилизации. Свою "помощь" он оценил в 10 тысяч долларов.

Бывшего чиновника задержали при получении денег. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Закарпатье Алексей Травов с автоматами приехал на ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из них вызвал полицию.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Иран, Украина и глобальные риски: почему война одной страны влияет на весь мир
04 марта 2026, 14:39
07 августа 2025
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
