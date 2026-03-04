В Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации

Фото: Нацполиция

В столице правоохранители разоблачили чиновника Министерства обороны. Он организовал схему для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что бывший чиновник предложил мужчинам призывного возраста трудоустройство на предприятии, чтобы получить бронирование от мобилизации. Свою "помощь" он оценил в 10 тысяч долларов.

Бывшего чиновника задержали при получении денег. В ближайшее время он предстанет перед судом.

