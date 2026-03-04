15:20  04 марта
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
14:53  04 марта
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 15:20

На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное

04 марта 2026, 15:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Херсонский городской суд Херсонской области признал гражданку виновной в государственной измене. Стали известны детали дела

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Жительница Херсона в 2023-2024 годах писала о дислокации и перемещении украинских военных администраторам пророссийских телеграмм-каналов. В частности, речь идет об освещении последствий ударов по расположению ВСУ, когда публиковалась видеозапись сброса боеприпаса по заправке.

Администратором такого канала был россиянин, известный как "заместитель министра внутренних дел донецкой народной республики - начальник управления по борьбе с организованной преступностью". Администратором другого канала оказался командир отряда операторов беспилотных летательных аппаратов 186 отдельного разведывательного батальона 70 мотострелковой дивизии 26 полка группировки российских войск "Днепр" ВС РФ.

На суде женщина не отрицала вины. Она отметила, что действительно сообщала россиянам о туристической базе, с которой украинские военные атаковали вороа. Также она передала географические координаты и адрес проживания военнослужащих Вооруженных сил Украины, отправила видео военного автомобиля.

Известно, что женщина замужем. До задержания она работала в Управлении образования, культуры, молодежи и спорта Белозерского поселкового совета.

Суд назначил наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков . Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

