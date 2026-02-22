10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
09:43  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
22 февраля 2026, 07:35

Ночной теракт во Львове: погибла 23-летняя полицейская, 15 пострадавших

22 февраля 2026, 07:35
Фото: Прокуратура Украины
Во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Еще по меньшей мере 15 человек получили ранения

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура и мэр Львова Андрея Садоий, передает RegioNews.

По оперативной информации, около 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20. По прибытии на место экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв.

В результате взрывов повреждены служебный автомобиль полиции и гражданский транспорт.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, прокуроры зафиксировали доказательства, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности задержала в Харькове 17-летнюю агентку российских спецслужб, готовившую серию террористических актов в городе. Фигурантку задержали "на горячем" во время комендантского часа, когда она забирала самодельную бомбу из укрытия, замаскированного у мусорных контейнеров.

