Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
04 марта 2026, 12:29

Восстание или силовая диктатура: момент истины для Ирана

04 марта 2026, 12:29
Читайте також українською мовою
Главная новость утра, 4 марта, – избрание Моджтабы Хаменеи новым Верховным лидером Ирана
Фото: REUTERS/Sharafat Ali
Читайте також
українською мовою

То, что избрание происходило под "интенсивным давлением" КСИР, понятно всем. Интересно, что официальные государственные медиа Ирана (IRNA, Tasnim) пока сохраняют молчание по поводу формального объявления. И здесь, собственно, вопрос: почему?

Вырисовываются два ответа: либо боятся, что Моджтаба сразу окажется под ударом, либо не знают, как это продать, учитывая, что это назначение уже называют историческим разрывом с принципами революции 1979 года. Это фактически превращает республику в наследственную монархию КСИР.

Brent торгуется в районе $82-$85, рынок ожидает дальнейшего роста, если угроза Ормузскому проливу сохранится. Проток де-факто остается закрытым для коммерческого судоходства. Компания QatarEnergy остановила производство СПГ, что уже вызвало скачок цен на газ в Европе.

Интересные наблюдения о внутренней ситуации в Иране рассказал "Гаарец". Араш Азизи – постоянный автор этого издания, активист иранской оппозиции – описывает ситуацию как состояние беспрецедентного страха. После ударов по "Бейт-е Рахбаре" (офису лидера) и гибели Али Хаменеи обычные иранцы находятся в оцепенении. Государственная машина работает по инерции, а силовики КСИР пытаются подавить любые зародыши уличных протестов.

Обсуждение кандидатуры Моджтабы Хаменеи воспринимается в обществе как "монархический откат", лишь усугубляющий гнев против режима. Азизи подтверждает, что в иранских элитах царит хаос. Молчание многих высокопоставленных клириков в Куми свидетельствует об их нежелании легитимировать военную диктатуру КСИР.

Другой гость подкаста "Гаарец", журналист The Economist Грегг Карлстром, отмечает конце "нейтралитета" стран Персидского залива. Он отмечает, что в Эр-Рияде и Абу-Даби больше не верят в возможность дипломатического сосуществования с нынешним иранским режимом. Теперь они рассматривают удары коалиции (США и Израиля) как шанс окончательно избавиться от угрозы со стороны КСИР. Вместе с тем, вопреки поддержке коалиции, арабские столицы опасаются "агонии раненого зверя" – того, что Иран перед коллапсом попытается максимально разрушить энергетическую инфраструктуру региона.

Собственно здесь можно согласиться с мнением, что Иран прошел точку невозвращения. Даже если режим выживет физически, он утратил сакральность и легитимность. Дальнейшая судьба страны зависит от того, сможет ли регулярная армия (Артеш) отделиться от КСИР и решится ли население на масштабное восстание на фоне военных поражений Тегерана.

Иран США война конфликт нефть восстание монархия диктатура
 
