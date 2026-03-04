12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
10:51  04 марта
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
09:20  04 марта
В Черкасской области после столкновения с грузовиком легковушка вылетела в кювет: есть жертвы
04 марта 2026, 13:58

Авиаудар по Славянску: один человек погиб, повреждены 63 дома

04 марта 2026, 13:58
Фото: ГСЧС Донбасса
Читайте також
В Славянске на Донетчине в результате российского авиаудара повреждены 63 частных жилых дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что под завалами двух домов оказались люди.

Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники деблокировали женщину и передали ее врачам "скорой". К сожалению, еще одного человека достали вже без признаков жизни.

Кроме того, пожарные ликвидировали пожар, возникший на месте обстрела.

По данным Донецкой ОВА, всего за минувшые сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты региона. Один человек погиб, еще трое ранены.

Напомним, в ночь на 4 марта враг атаковал Украину 149 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

