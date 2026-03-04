11 млн грн переплаты на спецавто спасателей: дело чиновников КГГА передано в суд

Фото: Прокуратура Украины

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из департаментов КГГА и бывшего уполномоченного лица по публичным закупкам департамента

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что чиновники обвиняются в служебной халатности во время закупки специализированных автомобилей для столичных спасателей

По данным следствия, в 2022 году директор департамента не организовал и не проконтролировал процесс определения предполагаемой стоимости шести автомобилей Mitsubishi L200 и дополнительного оборудования.

Уполномоченное лицо, в нарушение закона о публичных закупках, не проверило средние рыночные цены и заключило договор с завышенной стоимостью.

В результате спецавтомобили приобрели с переплатой почти 11 млн. грн.

Чиновникам сообщили о подозрениях в октябре и ноябре 2025 года. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости"