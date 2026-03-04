15:20  04 марта
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
14:53  04 марта
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 16:41

11 млн грн переплаты на спецавто спасателей: дело чиновников КГГА передано в суд

04 марта 2026, 16:41
Фото: Прокуратура Украины
В суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из департаментов КГГА и бывшего уполномоченного лица по публичным закупкам департамента

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что чиновники обвиняются в служебной халатности во время закупки специализированных автомобилей для столичных спасателей

По данным следствия, в 2022 году директор департамента не организовал и не проконтролировал процесс определения предполагаемой стоимости шести автомобилей Mitsubishi L200 и дополнительного оборудования.

Уполномоченное лицо, в нарушение закона о публичных закупках, не проверило средние рыночные цены и заключило договор с завышенной стоимостью.

В результате спецавтомобили приобрели с переплатой почти 11 млн. грн.

Чиновникам сообщили о подозрениях в октябре и ноябре 2025 года. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости"

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
