Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Женщина будет под стражей 60 суток без права внесения залога.

Как пишет "Радио Свобода", по словам подозреваемой, она не осознавала, что закладывает взрывчатку и что из-за нее могут пострадать люди.

Последние месяцы она проживала во Львове и часто меняла местонахождение. Взрывные устройства производила по видеосвязи с сообщником, а детали закупала сама. Еще один подельник находился во Львове.

Прокурор Львовской области Назар Марков рассказал, что подозреваемая производила самодельные устройства под руководством мужчины по имени Марк.

Прокуратура также проверяет все версии, в частности, возможную причастность России и других сообщников в Украине. За одно взрывное устройство ему предлагали по тысяче долларов. Общение с сообщниками велось на русском языке.

Напомним, по данным правоохранителей, сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя. Именно она позвонила по телефону на горячую линию полиции, когда другая фигурантка заложила взрывчатку и покинула место будущего теракта.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.