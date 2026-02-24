09:34  24 февраля
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 08:45

Подозреваемую во львовском теракте заключили под стражу до апреля

24 февраля 2026, 08:45
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Галицкий районный суд Львова 23 февраля избрал меру пресечения 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, подозреваемой в теракте в центре города

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Женщина будет под стражей 60 суток без права внесения залога.

Как пишет "Радио Свобода", по словам подозреваемой, она не осознавала, что закладывает взрывчатку и что из-за нее могут пострадать люди.

Последние месяцы она проживала во Львове и часто меняла местонахождение. Взрывные устройства производила по видеосвязи с сообщником, а детали закупала сама. Еще один подельник находился во Львове.

Прокурор Львовской области Назар Марков рассказал, что подозреваемая производила самодельные устройства под руководством мужчины по имени Марк.

Прокуратура также проверяет все версии, в частности, возможную причастность России и других сообщников в Украине. За одно взрывное устройство ему предлагали по тысяче долларов. Общение с сообщниками велось на русском языке.

Напомним, по данным правоохранителей, сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя. Именно она позвонила по телефону на горячую линию полиции, когда другая фигурантка заложила взрывчатку и покинула место будущего теракта.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд теракт арест Львов взрыв мера пресечения подозреваемая
В Днепре взрыв в полицейском здании расследуют как теракт
24 февраля 2026, 07:48
В полиции прокомментировали взрыв в Днепре
23 февраля 2026, 22:12
В Николаеве произошел взрыв, пострадали семь полицейских
23 февраля 2026, 19:33
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 240 тыс. преступлений, 1 100 подозрений и 240 приговоров
24 февраля 2026, 10:35
Оккупанты обстреляли центр Херсона: в МВА показали последствия
24 февраля 2026, 10:22
В Луцке мужчина выпал из окна: полиция говорит о самоубийстве
24 февраля 2026, 09:57
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 09:55
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
24 февраля 2026, 09:34
Российский дрон атаковал грузовики в Харьковской области: есть пострадавшие
24 февраля 2026, 09:29
Зеленский показал бункер на Банковой и обратился к украинцам
24 февраля 2026, 09:05
РФ ночью запустила по Украине "Искандер" и более 130 БПЛА: как отработала ПВО
24 февраля 2026, 08:53
$30 000 за уклонение от ответственности: в Тернополе раскрыли незаконную схему
24 февраля 2026, 08:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »