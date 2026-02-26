Фото: полиция

Происшествие случилось во Львове 25 февраля около 17:50 в квартире одного из домов на улице Ференца Листа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего получили травмы двое арендаторов квартиры – 17-летний парень и 18-летняя девушка, студенты одного из учебных заведений города. Медики уточняют их диагнозы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. На месте работали специалисты по газовой службе.

Проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 февраля в Хмельницкой области из-за взрыва погиб 10-летний мальчик – он игрался гранатой.