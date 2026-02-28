Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника
Граната оказалась настоящей. Это подтвердили взрывотехники
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, в субботу, 28 февраля, на улице Владимира Великого, возле контейнерной площадки, дворница заметила подозрительный предмет. Она не проигнорировала находку – сразу сообщила соответствующие службы.
"Территорию огородили. Взрывотехники подтвердили, что это была настоящая граната. Ее уже обезвредили. Полиция проводит следственные действия", – рассказал Андрей Садовый в соцсетях.
Напомним, в конце 2025 года во Львове возле жилых домов была найдена граната времен Первой мировой войны. Специалисты ГСЧС осторожно изъяли устаревший взрывоопасный предмет и уничтожили его в установленном порядке.
На Львовщине пассажирский поезд на смерть сбил мужчинуВсе новости »
27 февраля 2026, 09:53Во Львове мужчина забрызгал баллончиком работника ТЦК и полицейских
26 февраля 2026, 22:33Во Львовской области 23-летняя водительница легковушки насмерть сбила женщину
26 февраля 2026, 10:20
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
28 февраля 2026, 13:07В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация
28 февраля 2026, 11:59В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана
28 февраля 2026, 11:47Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен
28 февраля 2026, 11:15В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
28 февраля 2026, 10:15Израиль нанес мощный удар по Ирану, по всей стране введено чрезвычайное положение
28 февраля 2026, 09:52РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 09:38Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей
28 февраля 2026, 09:18Такое впечатление, что двусторонние отношения Украина-США исчезли
28 февраля 2026, 08:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »