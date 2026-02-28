Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в субботу, 28 февраля, на улице Владимира Великого, возле контейнерной площадки, дворница заметила подозрительный предмет. Она не проигнорировала находку – сразу сообщила соответствующие службы.

"Территорию огородили. Взрывотехники подтвердили, что это была настоящая граната. Ее уже обезвредили. Полиция проводит следственные действия", – рассказал Андрей Садовый в соцсетях.

Напомним, в конце 2025 года во Львове возле жилых домов была найдена граната времен Первой мировой войны. Специалисты ГСЧС осторожно изъяли устаревший взрывоопасный предмет и уничтожили его в установленном порядке.