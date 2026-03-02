16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 14:31

СБУ сорвала теракт в Харькове: задержан 16-летний агент российской разведки

02 марта 2026, 14:31
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, готовивший взрыв в многоэтажном доме

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, несовершеннолетнее собственноручно собирало самодельное взрывное устройство (СВУ) в номере гостиницы. План врага предусматривал также фейковый вызов на 102, чтобы заманить патруль полиции и взорвать стражей порядка.

Как установили следователи, российская ГРУ завербовала подростка из Одессы через Телеграмм-канал, предлагая "легкие заработки".

Для подготовки теракта он прибыл в Харьков, где получил от куратора 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и комплектующие СВУ.

Во время обыска у задержанного изъяли готовую самодельную бомбу и смартфон с доказательствами работы противника.

На основании материалов дела СБУ сообщила подозрение несовершеннолетнему. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове подростка осудили за вербовку сверстников в пользу российских спецслужб. Холодногорский районный суд признал юношу виновным в подстрекательстве и пособничестве в подготовке террористического акта и назначил ему 4 года лишения свободы.

