13:36  25 февраля
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
13:48  25 февраля
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
25 февраля 2026, 13:55

Подозрение получила 18-летняя харьковчанка, которая "заманила" полицию на место теракта во Львове

25 февраля 2026, 13:55
Фото: прокуратура
Правоохранители сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, имеющей отношение к теракту во Львове, произошедшем в ночь на 22 февраля. Именно она по указанию россиян позвонила по телефону на 102 и вызвала полицию на место трагедии

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

18-летняя жительница Харькова по указанию российских спецслужб позвонила в полицию и озвучила заранее подготовленный текст о том, что она увидела двух неизвестных, проникших внутрь продовольственного магазина во Львове. Когда стражи порядка прибыли по адресу, россияне дистанционно взорвали бомбу.

Известно, что девушку завербовали, когда она искала лёгкие деньги в социальных сетях. Пока ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления).

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.

