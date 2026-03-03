Война на Ближнем Востоке: последствия для Украины

Война США и Израиля с Ираном, уже охватившая значительную часть Ближнего Востока, стала вызовом и для нас

Фото: из открытых источников

В любом случае постоянно возникает вопрос: каковы будут последствия этой войны для Украины?

Влияние этого конфликта на ситуацию вокруг российско-украинской войны и мирные переговоры о ее завершении может быть неоднозначным и зависит от того, насколько затянется конфликт на Ближнем Востоке и как он может завершиться. Если военная операция США и Израиля против Ирана завершится достаточно быстро, потенциальные негативные последствия для Украины будут минимальными. Если конфликт затянется и станет масштабным, таких негативных последствий будет больше.

На ситуацию на фронте в Украине война на Ближнем Востоке повлияет минимально. Для Украины главный риск связан с тем, что если этот конфликт затянется, он может привести к истощению американских и международных запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot", которые очень важны для Украины. Но это будет важно не для ситуации на фронте, а для отражения российских ударов по украинскому тылу.

По другим видам оружия и боеприпасов война между США, Израилем и Ираном не окажет существенного влияния на военный потенциал Украины. Россия также не зависит от поставок оружия и боеприпасов из Ирана. Боевые беспилотники типа "Шахед2 с 2023 года массово производятся в России. Россия, конечно, могла бы закупать у Ирана дополнительные ракеты малой и средней дальности, но критической зависимости от этих поставок не было. Больше таких ракет Россия покупала в Северной Корее.

Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что война на Ближнем Востоке отвлекает международное внимание от войны России против Украины. Но нужно понимать, что информационное и политическое внимание международного сообщества является ситуативным фактором. Нынешний удар США и Израиля по Ирану – не первая война на Ближнем Востоке за последние годы. Наибольшее отвлечение внимания от войны в Украине произошло после атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Но это была временная ситуация и она не отвлекла международное внимание от войны в Украине полностью. Масштабы и последствия войны в Украине слишком велики, чтобы о ней забыть. Минувший удар США и Израиля по Ирану отвлек международное внимание от войны в Украине не более чем на неделю.

Для нас важна не столько общая внимание международного сообщества, сколько поддержка Украины нашими партнерами. На эту поддержку война против Ирана существенно не повлияет. Сейчас Украину в основном поддерживает Европа. И для Европы поддержка Украины стратегически важнее участия в операции США и Израиля против Ирана, пока европейские страны не принимают прямого участия в военных действиях.

США при Трампе не предоставляют военную и финансовую поддержку Украине. Что касается поставок американского оружия для Украины, то, как уже упоминалось, риск возможен в части сокращения поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot", вероятно, и некоторых других зенитных систем (но это уже в меньшей степени).

Еще один весомый фактор риска – возможный скачок цен на нефть (до $100 за баррель и выше) из-за войны и возможной блокировки Ормузского пролива иранскими военными. От этого может выиграть Россия, и это может создать экономические проблемы для Европы и США. Но именно поэтому США решительно противодействуют любым попыткам Ирана блокировать Ормузский пролив. По этой причине США также не заинтересованы в затягивании военных действий против Ирана. Как только военная операция против Ирана завершится, цены на нефть начнут снижаться.

Однако достаточно неожиданно проявилась еще одна проблема – Катар приостановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии после атаки иранских дронов. На этом фоне европейские цены на газ подскочили более чем на 50%, а мировые энергетические рынки испытали шок. Для нас эта проблема также актуальна, так как Украине сейчас тоже приходится закупать газ на европейских рынках.

Война США против Ирана хотя бы косвенно выявила объективные геополитические противоречия между США и Россией, и Украина будет пытаться использовать это в своих интересах. Эта война отразится и на отношении России к США. В российских пабликах уже наблюдается новый всплеск антиамериканских настроений. Это вряд ли приведет к тому, что Путин откажется от переговоров с Трампом, но недоверие к Трампу и паранойя по поводу действий США в Кремле явно усилятся.

Другое дело, что не стоит питать иллюзии, что США сделают с Путиным то же, что они сделали в Венесуэле и Иране. Трамп не будет воевать с Путиным (в первую очередь из-за риска ядерной войны), скорее будет договариваться. Но недоверие между ними вследствие иранской войны станет заметно больше.

Поражение или хотя бы ослабление исламского режима в Иране означало бы и существенное ослабление позиций России не только на Ближнем Востоке, но и в целом в мире. Кстати, нынешняя ситуация вокруг Ирана демонстрирует и слабость международного влияния БРИКС, который молчит и ничего не делает в защиту своего нового члена. Более того, один член БРИКС (Иран) действует против других членов этой организации (Саудовской Аравии и ОАЭ). Такой вот "союз", который еще недавно претендовал на роль одного из центров глобального влияния.

Война в Иране не приведет к прекращению переговоров о завершении войны в Украине, хотя для американцев, конечно, главным приоритетом на ближайшую перспективу будет Иран. Однако очень вероятно перенесение переговоров в Европу (пока на Ближнем Востоке идет война). Возможна также некоторая пауза в переговорном процессе, если Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут заняты переговорами о прекращении войны с Ираном. На содержание переговоров по Украине война в Иране существенно не повлияет, хотя со стороны России могут быть демарши и попытки шантажа американских партнеров. Однако это вряд ли повлияет на американцев, а тем более на нас.

