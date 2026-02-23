Взрывы в центре Львова: задержанной сообщено о подозрении в терроризме

Фото: Прокуратура Украины

Задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, унесшего жизни 23-летней полицейской и приведшего к ранению более 20 человек", – отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Марков.

В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания проведены обыски и изъяты доказательства противоправной деятельности.

Готовится ходатайство в суд об избрании содержания под стражей без права внесения залога.

Как известно, кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львов. Она призналась в этом во время первых допросов.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.