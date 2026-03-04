Смертельное ДТП в Винницкой области: столкнулись легковушка и грузовик

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобиль Seat Ibiza и грузовик с полуприцепом.

В результате столкновения 59-летний водитель легковушки погиб на месте. Информации о травмированных нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.