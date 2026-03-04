15:20  04 марта
04 марта 2026, 15:31

В Украине разоблачили 15 подозреваемых в сексуальной эксплуатации детей в интернете

04 марта 2026, 15:31
Фото: Национальная полиция
Миграционная полиция совместно со следователями провела операцию против сексуальной эксплуатации детей в интернете

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов, передает RegioNews.

Отмечается, что по ее результатам к уголовной ответственности привлечено 15 человек, которые производили и распространяли детскую порнографию.

Наиболее резонансные случаи:

  • В Тернопольской области мужчина вербовал в Telegram девочек и заставлял их создавать порноконтент, насиловал 14-летнего ребенка и распространял видео.
  • В Ровенской области задержан злоумышленник, который эксплуатировал детей из малообеспеченных семей и продавал фото и видео.
  • В Винницкой области частный предприниматель сексуально эксплуатировал 12-летнюю девочку.
  • В Луцке женщина снимала порно с участием своей трехлетней дочери.

Преступники, охотящиеся на детей, скрывались за VPN, криптогаманцами, закрытыми онлайн-платформами. Правоохранители подчеркивают, что благодаря своевременной работе полиции количество пострадавших детей.

Напомним, в Днепропетровской области в суд направлено дело родителей , которые на протяжении семи лет совершали действия сексуального характера в отношении собственной дочери. Во время обысков дома у семьи правоохранители обнаружили и изъяли технические устройства с файлами, являющимися доказательствами преступной деятельности.

Ранее правоохранители объявили подозрение жителю Житомирского района, который неоднократно насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух малолетних падчериц.

