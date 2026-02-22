10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
09:43  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
22 февраля 2026, 09:43

Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской

22 февраля 2026, 09:43
Фото: Патрульная полиция Львовской области
Во время ночного теракта во Львове погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области, передает RegioNews.

Девушка родом из Волыни. Она впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала патрульной. Сначала служила в Херсонской области, с 2023 года – во Львовской области.

Коллеги вспоминают Викторию как чуткую, светлую и искреннюю:

"Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый трудный день. Никогда не жаловалась, улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге, справедливая и с глубоким чувством долга".

Осенью прошлого года Виктория вышла замуж, ее муж также служит в патрульной полиции.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт , в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.

