Иллюстративное фото

Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает RegioNews.

С июля по сентябрь мужчина продавал особо опасные психотропные вещества. Он покупал PVP, затем фасовал на более мелкие партии и продавал наркозависимым во Львове. Продавал "товар" он "из рук в руки" за наличные деньги дома.

Во время очередной продажи его задержали. Теперь суд назначил наказание: 6 лет и 6 месяцев заключения с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.