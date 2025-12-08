В Киеве мужчины продавали наркотики, пьющие как чай
В Киеве двое мужчин продавали наркотическое вещество кратом. Теперь им будет угрожать заключение
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Сообщили о подозрении двум жителям Киева, продававшим листья кратому. Это растение, распространенное в странах Юго-Восточной Азии. Она содержит вещества, которые могут вызывать зависимость типа опиоидных наркотиков. В Украине растение входит в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Мужчины покупали листья оптом, а затем продавали более мелкими пакетами. Сейчас наркоторговцам избрали меры предосторожности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.