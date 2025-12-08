Иллюстративное фото

В Киеве двое мужчин продавали наркотическое вещество кратом. Теперь им будет угрожать заключение

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении двум жителям Киева, продававшим листья кратому. Это растение, распространенное в странах Юго-Восточной Азии. Она содержит вещества, которые могут вызывать зависимость типа опиоидных наркотиков. В Украине растение входит в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Мужчины покупали листья оптом, а затем продавали более мелкими пакетами. Сейчас наркоторговцам избрали меры предосторожности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.