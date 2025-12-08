19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 17:55

В Киеве мужчины продавали наркотики, пьющие как чай

08 декабря 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Киеве двое мужчин продавали наркотическое вещество кратом. Теперь им будет угрожать заключение

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении двум жителям Киева, продававшим листья кратому. Это растение, распространенное в странах Юго-Восточной Азии. Она содержит вещества, которые могут вызывать зависимость типа опиоидных наркотиков. В Украине растение входит в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Мужчины покупали листья оптом, а затем продавали более мелкими пакетами. Сейчас наркоторговцам избрали меры предосторожности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев наркотики полиция
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »