Тест-драйв и обзор Volvo XC90: ключевые особенности и преимущества

Пресс-релиз

От флагмана всегда ожидаешь чего-то большего, но Вольво XC90 – не про агрессию на дороге, а про личную территорию безопасности. Удается ли этому шведу до сих пор удерживать статус эталона среди премиальных SUV?

В этом обзоре подробнее проверим реальные ощущения от управления, почему этот новый для многих формат роскоши так затягивает и кому действительно стоит задуматься о том, чтобы его купить.

Экстерьер

Volvo XC90 выглядит дорого, но не кричит об этом. Скандинавский дизайн здесь работает на все сто: четкие линии, массивная решетка радиатора и, конечно же, фирменная оптика "Молот Тора". Эти светодиодные фары – не просто дань мифологии, а узнаваемая подпись бренда на дороге. Автомобиль действительно большой. А его стиль выверен до миллиметра – от колесных дисков до лаконичного капота.

Интерьер и комфорт

Открываешь тяжелые двери – и мир снаружи перестает существовать. Внутри царит какой-то невероятный дзен. Материалы отделки – тактильный экстаз: натуральное дерево, мягкая кожа Nappa и настоящий хрусталь Orrefors на селекторе КПП. Эргономика продумана так, что любой водитель найдет удобную посадку за считанные секунды, а сиденья Вольво – это вообще отдельная ода для спины!

Тишина в салоне такая, что слышно, как работает климат-контроль на минимальных оборотах. Это полноценный семиместный внедорожник, и третий ряд здесь не для галочки – детям или подросткам там будет вполне удобно. Если сложить сиденья, вы получите огромный багажник.

Технологии

Центральное место занимает вертикальный планшет мультимедийной системы. Интеграция с Google-сервисами безупречная: карты, ассистент, музыка – все под рукой. Цифровая панель приборов не перегружает информацией, показывая лишь то, что нужно именно сейчас. Технологии здесь служат человеку, а не заставляют его разгадывать ребусы.

Тест-драйв: управляемость и динамика

Поворачиваешь граненый "кубик" – и Volvo XC90 начинает движение удивительно плавно. Пневматическая подвеска проглатывает ямы и лежачих полицейских с аристократичным безразличием. Что касается динамики: да, это не спорткар, и он не пытается им быть. Но запаса мощности хватает для уверенных обгонов на трассе. Коробка передач работает незаметно, переключения мягкие и своевременные. Руль легкий – управлять им в городе одно удовольствие.

Безопасность

Было бы странно писать про Volvo и не упомянуть безопасность. Здесь она возведена в абсолют. Система City Safety видит пешеходов, велосипедистов и крупных животных раньше вас. Функция Pilot Assist мягко подруливает, удерживая авто в полосе, что на дальних дистанциях просто спасает от усталости. Ты чувствуешь, что машина постоянно сканирует пространство вокруг, страхуя тебя от ошибок.

Плюсы и минусы

Преимущества: феноменально удобные сиденья и тишина; полноценные 7 мест и огромный багажник; ощущение защищенности на высшем уровне; удобная и интуитивная мультимедиа.

Недостатки: за премиум и безопасность придется заплатить; любителям "драйва" и резких виражей авто может показаться слишком спокойным.

Вывод

Volvo XC90 – не про то, чтобы кому-то что-то доказывать. Он про заботу – о себе и своей семье. Если вы ищете автомобиль, который дарит чувство спокойствия после тяжелого рабочего дня, лучшего варианта и не найти.

Этот внедорожник подойдет тем, для кого приоритетами являются семья, безопасность и бескомпромиссный комфорт. Чтобы узнать подробнее о комплектациях и ценах, посетите официального дилера, но одно могу сказать точно: после тест-драйва выходить из него вам не захочется.