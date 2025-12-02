В Киевской области задержали дельца, который сбывал пластическую взрывчатку

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе документирования преступной деятельности торговца взрывчатки полиция провела ряд оперативных мероприятий и следственных действий. В итоге правоохранители разоблачили 44-летнего жителя Вышгородского района, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.

Злоумышленник продал пластическое взрывчатое вещество на основе гексогена – за это получил около 6000 гривен.

Полицейские изъяли вещественные доказательства. Фигуранта задержали. По решению суда его взяли под стражу.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, ношение или сбыт взрывчатых веществ без разрешения).

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали 38-летнего жителя Сум, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических веществ.