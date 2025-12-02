В Киевской области задержали дельца, который сбывал пластическую взрывчатку

В Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку
Правоохранители разоблачили жителя Вышгородского района, незаконно сбывавшего взрывчатку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В ходе документирования преступной деятельности торговца взрывчатки полиция провела ряд оперативных мероприятий и следственных действий. В итоге правоохранители разоблачили 44-летнего жителя Вышгородского района, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.
Злоумышленник продал пластическое взрывчатое вещество на основе гексогена – за это получил около 6000 гривен.
Полицейские изъяли вещественные доказательства. Фигуранта задержали. По решению суда его взяли под стражу.
Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, ношение или сбыт взрывчатых веществ без разрешения).
Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители задержали 38-летнего жителя Сум, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических веществ.