Ілюстративне фото

Про це повідомляє прокуратура Львівської області, передає RegioNews.

З липня по вересень чоловік продавав особливо небезпечні психотропні речовини. Він купував PVP, потім фасував на дрібніші партії та продавав наркозалежним у Львові. Продавав "товар" він "з рук у руки" за готівку вдома.

Під час чергового продажу його затримали. Тепер суд призначив покарання: 6 років та 6 місяців ув’язнення з конфіскацією усього належного йому майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.