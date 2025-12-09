19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
09 грудня 2025, 18:15

На Львівщині чоловік влаштував бізнес на наркотиках

09 грудня 2025, 18:15
Ілюстративне фото
Правоохоронці довели вину 45-річного жителя Львова. Виявилось, він заробляв на продажі PVP

Про це повідомляє прокуратура Львівської області, передає RegioNews.

З липня по вересень чоловік продавав особливо небезпечні психотропні речовини. Він купував PVP, потім фасував на дрібніші партії та продавав наркозалежним у Львові. Продавав "товар" він "з рук у руки" за готівку вдома.

Під час чергового продажу його затримали. Тепер суд призначив покарання: 6 років та 6 місяців ув’язнення з конфіскацією усього належного йому майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

