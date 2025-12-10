В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст обращения.

Петиция на сайте Кабмина с предложением запретить для сайтов русскоязычные версии набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. По состоянию на 10 декабря обращение набрало более 25,3 тыс. голосов, а к концу срока сбора подписей остается еще 6 дней.

По мнению автора петиции Александра Леоненко, все граждане Украины по закону должны владеть государственным языком.

"Для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, пришедшего с войной нас убивать? Если для граждан других стран, то на международном языке является английский, а не русский", – говорится в сообщении.

В частности, предлагается внести изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", запрещающие существование страниц вебсайтов на русском языке, а также ввести ответственность за нарушение.

