10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 12:50

В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов

10 декабря 2025, 12:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Петиция к правительству о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимое количество голосов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст обращения.

Петиция на сайте Кабмина с предложением запретить для сайтов русскоязычные версии набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. По состоянию на 10 декабря обращение набрало более 25,3 тыс. голосов, а к концу срока сбора подписей остается еще 6 дней.

По мнению автора петиции Александра Леоненко, все граждане Украины по закону должны владеть государственным языком.

"Для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, пришедшего с войной нас убивать? Если для граждан других стран, то на международном языке является английский, а не русский", – говорится в сообщении.

В частности, предлагается внести изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", запрещающие существование страниц вебсайтов на русском языке, а также ввести ответственность за нарушение.

Напомним, на четвертый год войны Украина ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

петиции русский язык Кабмин Украина сайт
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
