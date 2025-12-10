10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 13:09

Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи

10 декабря 2025, 13:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский суд выпустил детектива НАБУ Виктора Гусарова из-под стражи. Его обвиняют в сотрудничестве с ФСБ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что на судебном заседании 10 декабря судья сменил меру пресечения детективу Виктору Гусарову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Три дня назад прокуроры Кравченко настаивали на том, что только содержание под стражей способно предотвратить риски. А уже сегодня, после совещания с СБУ утром – мнение прокуроров резко изменилось.

"Такая позиция прокуратуры свидетельствует о том, что детектива НАБУ Гусарова все это время безосновательно держали под стражей, ведь вряд ли за эти три дня они провели следственные действия, из-за чего риски настолько уменьшились, что возникли основания для изменения меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, судебное заседание по делу Коломойского снова отменили. Оно должно состояться 11 декабря.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ ФСБ РФ суд политика Украина
За народную депутатку Анну Скороход внесли более 3 млн грн залога
09 декабря 2025, 20:50
ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, но возвращено только 3 млрд
09 декабря 2025, 17:14
Судебное заседание по делу Коломойского снова отменили: названа причина
09 декабря 2025, 14:55
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении
10 декабря 2025, 13:55
Бывший народный депутат Украины стал Героем России
10 декабря 2025, 13:41
Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК
10 декабря 2025, 13:35
Разведка предупредила украинцев об угрозе из Приднестровья
10 декабря 2025, 13:29
На Волыни мужчина второй раз оказался за решеткой из-за наркотиков
10 декабря 2025, 13:15
Тест-драйв и обзор Volvo XC90: ключевые особенности и преимущества
10 декабря 2025, 13:02
В Ровно водитель в наркотическом опьянении сбил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор
10 декабря 2025, 12:57
В Киевской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов
10 декабря 2025, 12:51
В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов
10 декабря 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »