Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи

Шевченковский суд выпустил детектива НАБУ Виктора Гусарова из-под стражи. Его обвиняют в сотрудничестве с ФСБ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что на судебном заседании 10 декабря судья сменил меру пресечения детективу Виктору Гусарову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Три дня назад прокуроры Кравченко настаивали на том, что только содержание под стражей способно предотвратить риски. А уже сегодня, после совещания с СБУ утром – мнение прокуроров резко изменилось.

"Такая позиция прокуратуры свидетельствует о том, что детектива НАБУ Гусарова все это время безосновательно держали под стражей, ведь вряд ли за эти три дня они провели следственные действия, из-за чего риски настолько уменьшились, что возникли основания для изменения меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, судебное заседание по делу Коломойского снова отменили. Оно должно состояться 11 декабря.