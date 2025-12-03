Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили заключенного, устроившего наркотрафик в колонию. Только через несколько месяцев нелегальный бизнес принес 300 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

35-летний заключенный организовал наркотрафик в колонию. По его указаниям находящийся на свободе 46-летний сообщник закупал наркотические средства и тайно передавал их работнику учреждения. Также 33-летний служащий проносил наркотические вещества на территорию колонии.

Известно, что наркотики продавали организатор схемы и его 32-летний сокамерник. С марта 2025 они заработали около 300 тысяч гривен.

"В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрениях в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств обращение которых ограничено, в места лишения свободы, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины), с незаконным приобретением и приобретением сильнодействующих лекарственных средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 321 УК Украины)", - сообщили в полиции.

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

