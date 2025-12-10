В Европе растет спрос на украинские яйца: почему так происходит

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

Генеральный директор ООО "Ясенсвит" Юлия Флерова отметила, что основная причина заключается в конкурентных ценах. Украина имеет собственную сированную базу, где-то более дешевые составляющие себестоимости.

"Фактически наша себестоимость дешевле, чем в странах ЕС", – пояснила экспертка.

При этом она добавила, что в 2025 году украинская логистика стала лучше, если сравнивать с прошлыми годами. Особенно благодаря железнодорожному и автомобильному сообщению.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).