21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
09 декабря 2025, 23:19

Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой

09 декабря 2025, 23:19
«Чем назначать человека (главу ОП), легче ликвидировать Офис»
иллюстративное фото: из открытых источников
Так президент прокомментировал процесс выбора нового главы своего Офиса. И это, кроме конспирологических теорий, открывает новое поле для фантазий, будто мы выбираем нового Папу и ждем белого дыма над Банковой.

Процесс выбора действительно затянулся, потому что Зеленский жил в Офисе Ермака, а не Ермак работал в Офисе Зеленского. И от функционала нового руководителя аппарата, который ему нарежет начальник, будет понятно, под какую функцию подбирался человек.

Как мне инсайдят, в ходе собеседований президенту открылось несколько неприятных моментов. Которые его в отдельных кандидатах существенно насторожили. А именно – претензии подхватить электоральный багаж Зеленского, если тот не пойдет на выборы. Проявление амбиций в наше время – не лучшая добродетель в представлении первого лица. В конце концов разве при предыдущих президентах было как-то иначе? Разве кто-то из них выращивал себе "преемника"? Нет – обычно снова шел сам.

Трамп, выскочивший с очередными комментариями о выборах, только подливает масла в костер. Потому что он думает, что у Зеленского (с которым давно не сложилась "химия") – ноль шансов выиграть. Но так ли думает действующий президент?

Ну, правда, есть здесь небольшая загвоздка – еще не известно, когда эти выборы будут в принципе.

Но вернемся к Офису. Не исключено, что некоторые функциональные обязанности могут быть возложены на совершенно незаметного аппаратчика. A новая система принятия решений будет "переедет" за круглый стол, где будет сразу 5-6 человек, каждый из которых будет представлять конкурентные среды. Не скажу, что такой подход будет выглядеть системным, но возможно такой "коллективный глава ОП" и лучше, чем один человек с неконституционными полномочиями "вице-президента".

Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой. Не буду удивлен, если длинными зимними вечерами Владимир Александрович традиционно набирает его номер. Но это его право, с кем общаться.

Интересует другое. Испытывают ли сейчас в ОП, что опрокидывание ответственности за дела Энергоатома и "миндичгейт" на Свириденко – не значит вовсе, что внутренний политический кризис внутри политики в никуда не рассосался? Что у НАБУ и САП еще много часов пленок, которые в любой момент могут выстрелить? Что в парламенте после голосования за бюджет снова разброд и шатанье?

Да, надо признать, что президент достойно сейчас соревнуется на международном фронте. И за это ему велик респект. Но он все еще проигрывает внутриполитический тыл. Причем сам себе. Ибо логические шаги продолжения перезагрузок – они просто лежат на поверхности.

