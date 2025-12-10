На Волыни мужчина второй раз оказался за решеткой из-за наркотиков

Иллюстративное фото

На Волыни направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего местного жителя. Ранее уже судимый мужчина снова оказался за решеткой

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. Он был судим по фактам совершения неоднократного незаконного приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта наркотического средства. Теперь он снова взялся за свой "бизнес".

Правоохранители выяснили, что с лета по сентябрь он снова продавал каннабис в Ковеле. Во время обысков у него дома обнаружили наркотические средства. Теперь суд избрал мужчине, ранее имевший конфликты с законом, меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

