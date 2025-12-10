10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 13:15

На Волыни мужчина второй раз оказался за решеткой из-за наркотиков

10 декабря 2025, 13:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Волыни направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего местного жителя. Ранее уже судимый мужчина снова оказался за решеткой

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. Он был судим по фактам совершения неоднократного незаконного приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта наркотического средства. Теперь он снова взялся за свой "бизнес".

Правоохранители выяснили, что с лета по сентябрь он снова продавал каннабис в Ковеле. Во время обысков у него дома обнаружили наркотические средства. Теперь суд избрал мужчине, ранее имевший конфликты с законом, меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркозависимый прокуратура Волынская область
Во Львовской области мужчина устроил бизнес на наркотиках
09 декабря 2025, 18:15
На Волыни разоблачили фермерское хозяйство, которое в промышленных масштабах выращивало табак без лицензии
05 декабря 2025, 08:32
В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса
02 декабря 2025, 08:20
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении
10 декабря 2025, 13:55
Бывший народный депутат Украины стал Героем России
10 декабря 2025, 13:41
Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК
10 декабря 2025, 13:35
Разведка предупредила украинцев об угрозе из Приднестровья
10 декабря 2025, 13:29
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
Тест-драйв и обзор Volvo XC90: ключевые особенности и преимущества
10 декабря 2025, 13:02
В Ровно водитель в наркотическом опьянении сбил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор
10 декабря 2025, 12:57
В Киевской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов
10 декабря 2025, 12:51
В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов
10 декабря 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »