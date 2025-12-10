09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:39  10 декабря
На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 08:21

Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД

10 декабря 2025, 08:21
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские захватчики усиливают милитаризацию образовательного пространства на ВОТ и начинают открыто привлекать украинских подростков к службе в армии РФ

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

Таким образом, оккупационные власти пытаются сформировать из украинских подростков собственный мобилизационный резерв, рассматривая жителей ВОТ как ресурс для пополнения армии РФ.

Ранее сообщалось, что Кремль создает юридические механизмы для расширения незаконного призыва на ВТО. В частности, оккупированные регионы включены в так называемый "Южный военный округ", подготовлены условия для круглогодичного призыва и запущена система электронных повесток.

Напомним, в школах временно оккупированного Крыма представители российских властей и военные проверяют телефоны учеников, ищут "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках. Подобные действия – элемент политики русификации и уничтожения украинской культуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганская область ЦПД оккупанты оккупация школы дети ВОТ российская армия
Изоляция населения: на оккупированной территории Запорожской области россияне глушат VPN
05 декабря 2025, 16:25
"Кураторы" Кремля: РФ создает новую систему управления оккупированными территориями
05 декабря 2025, 07:26
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Силы ПВО ночью обезвредили 50 из 80 вражеских дронов: есть попадания на 7 локациях
10 декабря 2025, 09:36
Херсон под обстрелами: спасатели ликвидировали пожар
10 декабря 2025, 09:27
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 09:25
Россияне ночью ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области: есть разрушения
10 декабря 2025, 09:19
Стало известно, сколько украинцев удалось вернуть из российской неволи
10 декабря 2025, 09:12
После рекордных показателей СОЧ статистику закрыли
10 декабря 2025, 08:56
Правительство обещает сократить отключение света для населения: все детали
10 декабря 2025, 08:52
В Ровенской области женщину, которая убила новорожденного ребенка, направили на лечение в психушку
10 декабря 2025, 08:43
На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину
10 декабря 2025, 08:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »