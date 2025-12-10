Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские захватчики усиливают милитаризацию образовательного пространства на ВОТ и начинают открыто привлекать украинских подростков к службе в армии РФ

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

Таким образом, оккупационные власти пытаются сформировать из украинских подростков собственный мобилизационный резерв, рассматривая жителей ВОТ как ресурс для пополнения армии РФ.

Ранее сообщалось, что Кремль создает юридические механизмы для расширения незаконного призыва на ВТО. В частности, оккупированные регионы включены в так называемый "Южный военный округ", подготовлены условия для круглогодичного призыва и запущена система электронных повесток.

Напомним, в школах временно оккупированного Крыма представители российских властей и военные проверяют телефоны учеников, ищут "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках. Подобные действия – элемент политики русификации и уничтожения украинской культуры.