Фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили в Броварском районе подпольный цех, где производили сигареты без акцизных марок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Бюро экономической безопасности.

Установлено, что на территории частного домовладения группа лиц обустроила полноценное производство с промышленными линиями, позволяющими производить более 4 тысяч пачек сигарет в сутки. Готовую продукцию продавали под видом известных брендов: часть реализовывали в Киевской области, часть отправляли почтой в другие регионы Украины.

В ходе обысков детективы БЭБ вместе с пограничниками изъяли оборудование, табак, фильтры, сырье и значительные объемы готовой продукции.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к нелегальному бизнесу.

Напомним, ранее на Буковине правоохранители ликвидировали масштабную теневую табачную фабрику. Во время обысков изъяли две промышленные линии, оборудование и десятки тонн сырья вместе с сотнями тысяч пачек контрафактных сигарет почти на 20 млн гривен.