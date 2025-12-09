Сейчас 70% Киева без электроэнергии – сообщают в СМИ

иллюстративное фото: из открытых источников

Ужас от того, насколько мы оказались неподготовленными к этой зиме.

Вместо того чтобы строить укрытие, друзья Зеленского все разворовывали, потому что это "пустая трата денег"

Результаты сейчас видят все украинцы.

И все выглядит так, что дальше лучше не будет. Директор центра исследований энергетики Харченко говорит, что запасного оборудования осталось на 2-3 российских атаки.

И вот вопрос к Зеленскому и компании, а вам нравится жить без света и с круглосуточным гулом генераторов?