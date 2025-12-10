В Ровно водитель в наркотическом опьянении сбил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор

Фото: Национальная полиция

Один год за решеткой проведет вождя, который в Ровно в состоянии наркотического опьянения сбил малолетнего пешехода

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 14 июня 2024 года.

В Ровно 44-летний водитель автомобиля "Kia" сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил перелом ноги.

Полиция обнаружила у кормчего признаки наркотического опьянения, подтвердившего медицинское освидетельствование. Ему сообщили о подозрении.

Ровенский городской суд вынес приговор 46-летнему водителю: 1 год лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.

Законную силу приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, в городе Карловка на Полтавщине сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя , который насмерть сбил двух 17-летних сестер. После аварии водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся. По информации следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.