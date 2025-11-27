19:44  27 листопада
У Львові 5-річна дитина завантажувала посилки з наркотиками в поштомати: правоохоронці затримали горе-мати

Фото: прокуратура
У Львові перед судом постане 22-річна жінка, яка торгувала наркотиками. До "бізнесу" вона залучила 5-річну доньку

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У вересні цього року жінка організувала схему продажу наркотиків через Telegram. "Товар" вона замовляла оптом в інтернеті. Потім зловмисниця робила "закладки", або ж відправляла посилки клієнтам.

Для того, щоб не привертати увагу, жінка постійно змінювала місця проживання й брала із собою доньку. Дитина не розуміла, що відбувається: 5-річна дівчинка завантажувала посилки з наркотиками в поштомати, ходила з мамою в парках та біля дитячих майданчиках, де зловмисниця залишала "закладки".

Коли правоохоронці затримали жінку, в дитячому рюкзаку знайшли 25 згортків канабісу. Під час обшуку знайшли ще 74 "закладки". Окремо вилучили два великі "мастер-клади" з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг.

"Їй інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних і психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в столиці 22-річний хлопець маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів. Зловмисника затримали. Як виявилось, раніше вже був засуджений за наркозлочини та знову повернувся до незаконної діяльності.

