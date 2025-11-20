13:37  20 ноября
20 ноября 2025, 12:50

На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками

20 ноября 2025, 12:50
Фото: Нацполиция
На Волыни будут судить мужчину, продававшего психотропы. "Товар" он присылал по почте

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего жителя села Александровка. Отмечается, что весной купил психотропы. В частности это были амфетамин и 4-ММС.

Мужчина присылал "товар" клиентам по почте. При этом запрещенные вещества он прятал в продуктах питания. Разоблачили наркодельца, когда он пытался послать через почтамат сразу пять посылок с психотропными веществами.

Напомним, ранее в Житомирской области правоохранители разоблачили работника исправительной колонии, который наладил поставки наркотических веществ осужденным. Мужчине 44 года, ему поставлено в известность о подозрении, продолжается досудебное расследование.

