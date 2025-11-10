Во Львове поезд насмерть сбил женщину

Фото: Нацполиция

Во Львове стражи порядка расследуют смерть женщины. Известно, что она попала под колеса поезда

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла утром 10 ноября во Львове по улице Ковельской. Известно, что грузовой поезд сбил женщину насмерть. Потерпевшей было примерно 30 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и личность погибшей.

