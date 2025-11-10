Во Львове поезд насмерть сбил женщину
Во Львове стражи порядка расследуют смерть женщины. Известно, что она попала под колеса поезда
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла утром 10 ноября во Львове по улице Ковельской. Известно, что грузовой поезд сбил женщину насмерть. Потерпевшей было примерно 30 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и личность погибшей.
Напомним, ранее в Житомирской области во время погрузки дров на лесовоз опрокинулся кран, под конструкциями которого оказался крановщик. Мужчину зажало конструкциями кабины крана. Тело 46-летнего мужчины доставали с помощью гидравлического и электроинструмента.
