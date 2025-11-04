На Житомирщине спасатели достали тело мужчины из-под перевернутого крана

Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время погрузки дров на лесовоз перевернулся кран, под конструкциями которого оказался крановщик.

Мужчину зажало конструкциями кабины крана. С помощью гидравлического и электроинструмента спасатели разжали конструкции и достали тело 46-летнего мужчины.

Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

