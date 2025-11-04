На Житомирщине спасатели достали тело мужчины из-под перевернутого крана
Трагический инцидент произошел днем 3 ноября в Коростене
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время погрузки дров на лесовоз перевернулся кран, под конструкциями которого оказался крановщик.
Мужчину зажало конструкциями кабины крана. С помощью гидравлического и электроинструмента спасатели разжали конструкции и достали тело 46-летнего мужчины.
Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, на Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области. Для транспортировки тел в гражданские территории привлекли горных спасателей.
