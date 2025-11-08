Фото: Нацполиция

Авария произошла 7 ноября около 17:40 на улице Тараса Шевченко. Правоохранители начали расследовать все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 56-летний водитель автомобиля Fiat Doblo сбил 62-летнюю женщину. Она в тот момент переходила проезжую часть. В результате аварии потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

"По факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

