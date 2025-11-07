В Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик

Фото: Национальная полиция

В Ровно при пожаре в квартире погиб 4-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 6 ноября на улице Богоявленской

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, мать вместе с двумя младшими детьми – 1 и 3 года – пошла на рынок, где работает мужчина. В это время дома остался старший сын.

Соседи заметили дым из квартиры и вызвали спасателей. Огонь удалось быстро потушить, однако медики констатировали смерть ребенка.

Причины возгорания выясняют специалисты. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей – четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки. Предварительно установлено, что мать оставила детей на полсутки самих в квартире.