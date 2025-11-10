У Львові потяг на смерть збив жінку

Фото: Нацполіція

У Львові правоохоронці розслідують смерть жінки. Відомо, що вона потрапила під колеса потяга

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась вранці 10 листопада у Львові, на вулиці Ковельській. Відомо, що вантажний потяг збив жінку на смерть. Потерпілій було приблизно 30 років. Зараз правоохоронці встановлюють обставини трагедії та особу загиблої.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині під час навантаження дров на лісовоз перекинувся кран, під конструкціями якого опинився кранівник. Чоловіка затиснуло конструкціями кабіни крана. Тіло 46-річного чоловіка діставали за допомогою гідравлічного та електроінструменту.