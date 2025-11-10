У Львові потяг на смерть збив жінку
У Львові правоохоронці розслідують смерть жінки. Відомо, що вона потрапила під колеса потяга
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась вранці 10 листопада у Львові, на вулиці Ковельській. Відомо, що вантажний потяг збив жінку на смерть. Потерпілій було приблизно 30 років. Зараз правоохоронці встановлюють обставини трагедії та особу загиблої.
