Иллюстративное фото: ДТЭК

В четверг утром российские войска нанесли массированный воздушный удар по Добротворской ТЭС во Львовской области

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

"На Львовщине: удар по Добротворской ТЭС – повреждение критической инфраструктуры, пожар", – написал он.

Отмечается, что из-за атаки во Львове и области введены почасовые отключения электроэнергии.

Справка: Добротворская ТЭС – теплоэлектростанция в пгт. Добротвор Шептицкого района Львовской области, в 55 км от Львова.

Мощность станции около 510 МВт, основное топливо – уголь, дополнительно используются газ и мазут.

Добротворская ТЭС входит в состав АО "ДТЭК Западэнерго" и обеспечивает электроэнергией и теплом регион.

Население Добротвора – около 6 700 человек

Как известно, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.