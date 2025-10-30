Фото: ГСЧС

В ночь на 30 октября русские войска ударили по Черкасской области. В результате атаки возник пожар на ферме

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, в пределах Черкасской области силы ПВО уничтожили российскую ракету и 12 БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших.

Есть последствия для инфраструктуры Звенигородщины. Обломками дрона повреждена линия электропередач, а также окна и крыши в по меньшей мере четырех домах.

В другом случае – возник пожар в здании фермерского хозяйства. Огонь охватил крышу на площади 1200 кв.м. Ее ликвидировали спасатели. Погибло одно животное.

Чиновник отметил, что в области утром были введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме страны. С 9:00 введены почасовые графики.

Напомним, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.