Российские обстрелы Сумщины: полицейские фиксируют последствия

Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем было 24 населенных пункта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Россияне атаковали громады разными видами вооружения – авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами.

В результате обстрела в Юнаковской громаде погиб местный житель.

В Сумах повреждены 7 домов на базе отдыха. В Краснопольской громаде получило повреждение здание лицея, в Середино-Будской громаде – частный дом.

Напомним, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.