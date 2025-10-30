09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 09:17

Удары россиян по Сумщине: в полиции рассказали о последствиях обстрелов

30 октября 2025, 09:17
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска совершили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем было 24 населенных пункта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Россияне атаковали громады разными видами вооружения – авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами.

В результате обстрела в Юнаковской громаде погиб местный житель.

В Сумах повреждены 7 домов на базе отдыха. В Краснопольской громаде получило повреждение здание лицея, в Середино-Будской громаде – частный дом.

Российские обстрелы Сумщины: полицейские фиксируют последствия
Удары россиян по Сумщине: в полиции рассказали о последствиях обстрелов
Удары россиян по Сумщине

Напомним, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Сумская область погибший повреждения последствия
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Харькове осудили женщину, которая "сливала" россиянам места дислокации Сил обороны
30 октября 2025, 10:00
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
30 октября 2025, 09:40
Толпа в Одессе перевернула микроавтобус ТЦК – местные СМИ
30 октября 2025, 09:38
Защищала мужчину: в Киевской области женщина ударила работника полиции палкой по голове
30 октября 2025, 09:30
Трамп раскрыл детали переговоров с Китаем: что сказал о войне в Украине
30 октября 2025, 09:06
Массированный обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
30 октября 2025, 08:46
Супруги из Житомирщины попались на наркоторговле: им грозит до 12 лет
30 октября 2025, 08:30
Массированный удар России по Украине: в Польше взлетали истребители
30 октября 2025, 08:23
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 08:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »