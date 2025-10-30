09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
30 октября 2025, 08:46

Массированный обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло

30 октября 2025, 08:46
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Число пострадавших в результате обстрела Запорожья в ночь на 30 октября возросло до 13

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоро , передает RegioNews.

"Уже 13 раненых – жители Запорожья, пострадавшие в результате вражеской атаки, продолжают обращаться за помощью врачей", – говорится в сообщении.

У пострадавших – острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы. Всем оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

война обстрелы Запорожье ракетный удар пострадавшие беспилотники
