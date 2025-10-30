09:40  30 жовтня
30 жовтня 2025, 10:07

Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла

30 жовтня 2025, 10:07
Ілюстративне фото: ДТЕК
У четвер вранці російські війська завдали масованого повітряного удару по Добротворській ТЕС у Львівській області

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

"На Львівщині: удар по Добротворській ТЕС – пошкодження критичної інфраструктури, пожежа", – написав він.

Зазначається, що через атаку у Львові та області запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Довідка: Добротвірська ТЕС – теплоелектростанція у смт. Добротвір Шептицького району Львівської області, за 55 км від Львова.

Потужність станції близько 510 МВт, основне паливо – вугілля, додатково використовуються газ і мазут.

Добротвірська ТЕС входить до складу АТ "ДТЕК Західенерго" і забезпечує електроенергією та теплом регіон.

Населення Добротвора – близько 6 700 осіб.

Як відомо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

