Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла
У четвер вранці російські війська завдали масованого повітряного удару по Добротворській ТЕС у Львівській області
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.
"На Львівщині: удар по Добротворській ТЕС – пошкодження критичної інфраструктури, пожежа", – написав він.
Зазначається, що через атаку у Львові та області запроваджено погодинні відключення електроенергії.
Довідка: Добротвірська ТЕС – теплоелектростанція у смт. Добротвір Шептицького району Львівської області, за 55 км від Львова.
Потужність станції близько 510 МВт, основне паливо – вугілля, додатково використовуються газ і мазут.
Добротвірська ТЕС входить до складу АТ "ДТЕК Західенерго" і забезпечує електроенергією та теплом регіон.
Населення Добротвора – близько 6 700 осіб.
Як відомо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.